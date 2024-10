Luchthaven Bonaire en Kustwacht sluiten overeenkomst voor calamiteiten

Bonaire International Airport en de Kustwacht hebben een overeenkomst gesloten voor wederzijdse ondersteuning en samenwerking bij calamiteiten op zee. Dat is gisteren bekend gemaakt. Dit akkoord is belangrijk omdat de luchthaven moet voldoen aan de regelgeving van de International Civil Aviation Organization. Volgens de internationale regelgeving is elke luchthaven verantwoordelijk voor het reageren op noodsituaties binnen een straal van 1 kilometer rond de landingsbaan. De Kustwacht helpt voor de verantwoordelijkheid op zee.

De straal van 1 kilometer van Flamingo Airport reikt voor een deel in zee, de Kustwacht is de

bevoegde autoriteit voor zoek- en reddingsacties. Daarnaast heeft Bonaire International Airport samen met de Kustwacht en Cuijpers Consultancy een nieuw noodplan opgesteld om alle procedures en aspecten van reddingsoperaties vast te leggen. Door het sluiten van deze overeenkomst met de Kustwacht is de luchthaven verzekerd van bijstand bij zoek- en reddingsoperaties op zee in geval van vliegtuigincidenten binnen de straal van 1 kilometer rond de landingsbaan van Bonaire.