Oppositie heeft veel aan te merken op onderwijsbegroting

Statenlid Giselle Mc William had gisteren veel opmerkingen over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport voor 2025. Dat bleek tijdens de begrotingsbehandeling in de centrale commissie. Zo moet de Nationale Bibliotheek volgens haar meer subsidie krijgen dan de 3,7 miljoen die nu staat begroot, zodat ze meer kunnen doen aan het stimuleren van lezen. Daarnaast pleit ze er voor om meer Curaçaose cultuur in de examens op te nemen, zodat studenten zich kunnen herkennen in de teksten die ze lezen. McWilliam maakt zich verder zorgen over de verlaging van 280.000 gulden in de begroting voor het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens.

McWilliam liet weten wel blij te zijn dat de Universiteit van Curaçao 1 miljoen gulden meer subsidie krijgt in 2025. Hoewel het volgens haar nog steeds niet genoeg is voor zo’n belangrijk instituut. Een subsidie waar de fractieleider van de MAN wel tevreden mee is, is de extra 500.000 gulden die de musea ontvangen.