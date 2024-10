Nederlandse particuliere onderwijsinstelling begint tussenjaarprogramma op Curaçao

Jongeren die in Nederland na het voortgezet onderwijs twijfelen tussen het volgen van een vervolgopleiding en het nemen van een tussenjaar kunnen per september volgend jaar deelnemen aan een tussenjaarprogramma op Curaçao. Dit word aangeboden door het EuroCollege. Dat is een van de oudste particuliere onderwijsinstellingen in Nederland. Tijdens dat jaar worden leerlingen klaargestoomd voor een vervolgstudie. Het programma start met een eerste lichting van maximaal 30 studenten, zo schrijft de Amigoe vandaag.

Studenten kunnen tijdens het tussenjaarprogramma werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Maar tegelijkertijd kunnen ze op het eiland genieten van zon, zee en strand. Het belangrijkste doel van het tussenjaarprogramma is volgens EuroCollege de ontwikkeling van de professionaliteit van de leerlingen. Het programma begint in september, omdat rond die periode grote groepen eerstejaarsstudenten in Nederland uitvallen bij de publieke onderwijsinstellingen.