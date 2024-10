VN kaart mensenrechtensituatie in Venezuela aan bij president Maduro

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, heeft in een telefoongesprek met president Nicolás Maduro zijn bezorgdheid geuit over vermeende mensenrechtenschendingen in Venezuela. Het was de eerste keer dat de twee in gesprek gingen sinds de omstreden presidentsverkiezingen van 28 juli. Guterres benadrukte in het gesprek de noodzaak om alle politieke geschillen vreedzaam op te lossen, door middel van dialoog. Bij grote burgerprotesten die na de verkiezingen uitbraken in Venezuela greep de politie hard in. Er vielen bijna dertig doden en meer dan 2400 mensen werden gearresteerd.

Eind vorige week riepen zeven landen – Argentinië, Canada, Chili, Ecuador, Guatemala, Paraguay en Uruguay – de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève op om een onderzoek in te stellen naar de onderdrukking van de Venezolaanse bevolking, die volgens de landen mogelijk onder misdaden tegen de menselijkheid valt. De Venezolaanse president Maduro verklaarde later dat hij met de secretaris-generaal had gesproken en dat hij uitleg had gegeven over “de strijd die we voeren tegen het fascisme” en de “duivel”, woorden die hij regelmatig gebruikt om de oppositie te beschrijven. Maduro heeft zichzelf tot winnaar van de presidentsverkiezingen uitgeroepen. Zowel in Venezuela zelf als door verschillende andere landen wordt dat betwist.