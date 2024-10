Lezing Thom de Graaf over 70 jaar Statuut: ‘Obstakel of vehikel?’

Op de Universiteit van Curaçao komt de vice-president van de Raad van State, Thom de Graaf, aankomende maandag een lezing geven. Onderwerp hiervan is het 70-jarig bestaan van het Statuut. De Graaf gaat in op de vraag of dit verdrag samenwerking binnen het Koninkrijk makkelijker maakt, of juist lastiger. De Raad bracht eerder deze week een ‘spontaan advies’ uit over het Statuut. Daarin wordt onder meer gepleit voor meer gelijkwaardigheid. Het Statuut werd in 1954 ondertekend en is nog steeds heel belangrijk voor de verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Volgens de Raad zouden inwoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten die de Nederlandse nationaliteit hebben, ook actief kiesrecht moeten krijgen voor de Tweede Kamer. Door actief kiesrecht in te voeren voor de bewoners van de CAS-landen kan ‘het gevoel van gelijkwaardigheid’ worden vergroot, aldus de Raad. De lezing op de University of Curacao Dr. Moises da Costa Gomez heeft als titel: Het Statuut voor het Koninkrijk 70 jaar obstakel of vehikel voor samenwerking?