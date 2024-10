Politie Sint Maarten arresteert zes mannen in onderzoek naar moordpoging

In het kader van een lopend onderzoek naar een moordpoging, die enkele weken geleden plaatsvond op Sint Maarten, heeft de Recherche woensdagochtend een reeks huiszoekingen en arrestaties gedaan. Dat laat de politie vanochtend weten. De operatie vond plaats in het gebied St. Peters en leidde tot de arrestatie van zes personen in de leeftijd tussen 19 en 50 jaar. Na het eerste verhoor is een persoon vrijgelaten, de rest blijft voorlopig vastzitten. Op het eiland waren er dit jaar al veel incidenten met vuurwapens, waaronder enkele moorden en pogingen tot moord. Het opsporen van wapens is een prioriteit voor justitie op het eiland.

De politie zegt dat het onderzoek nog steeds actief is en er nog meer mensen gearresteerd kunnen worden als er nieuw bewijs en informatie wordt verzameld. Later zal de politie meer details over de zaak geven.