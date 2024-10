Staten wil begrotingsbehandeling ‘levendiger’ maken

De Centrale Commissie van het parlement is deze week begonnen met de bespreking van de begroting voor 2025. Volgens parlementariër voor de PAR, Ana Maria Pauletta, is het tijd is om dit te veranderen en deze ‘levendiger’ te maken. Zij wil dat er eerst wordt gesproken over de begroting in een openbare vergadering waarin de regering technische informatie aan het parlement geeft. Op die manier wordt volgens haar het publiek beter geïnformeerd over de cijfers. Ook volgens Statenlid Rennox Calmes moet de aanpak worden veranderd, omdat ‘de bevolking er niets van snapt als alleen cijfers worden behandeld’, zo stelde hij.

De voorzitter van het parlement, Charetti America-Francisca, zei dat er over dit voorstel zal worden gesproken met de leden van het parlement, voordat het officieel kan worden behandeld tijdens een parlementsvergadering. Calmes: “Er moet een manier zijn om de bevolking te raadplegen en een eenvoudige manier om de begroting voor te leggen zodat het publiek het begrijpt.” Als voorbeeld bracht hij naar voren dat wanneer er 10 miljoen Naf in de begroting wordt gereserveerd voor infrastructuur, er ook in de begroting moet worden gekeken waar die infrastructuur naartoe gaat en dat er overleg moet zijn met de bewoners van de betrokken wijken over de plannen voor infrastructuur in hun buurt.