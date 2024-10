Na lang onderhandelen wordt vanmiddag convenant getekend

Vanmiddag om twee uur gaan de vakbonden een convenant met de regering tekenen over de zogenaamde kortingswet. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst gisteren van het Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken, waarbij de leden voor het akkoord hebben gestemd. Er is een akkoord bereikt over de afschaffing van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden, die geldt voor het jaar 2024. En ook over de achterstallige betalingen die de regering in december 2024 zal betalen en de loontrede van 2018 en 2019. Verder wordt een eenmalige uitbetaling gedaan, oftewel lumpsum, van 3%.

De bijeenkomst bij het ABVO-gebouw werd gisteren druk bezocht en het akkoord is uitgelegd aan de aanwezige leden. Vandaag om 14:00 uur zullen de vakbonden het akkoord met de regering ondertekenen.