Capitán Miranda vanavond in Curaçaose haven

De driemaster Capitán Miranda vaart vanavond de Sint Annabaai binnen. Dat is een dag eerder dan gepland. Het Uruguayaanse opleidingsschip heeft de wind in de zeilen en komt daardoor rond 7 uur ‘s avonds aan. Zondag en maandag kan iedereen het schip op, dat aan de West Werf (ter hoogte van Luna Blou), ligt afgemeerd. De Capitán Miranda rolt tussen 10 uur ‘s ochtends en 7 uur ‘s avonds de rode loper uit. Aan boord kunnen bezoekers genieten van tango demonstraties en muziek. Vorig jaar lag het schip ook al in de Curaçaose haven voor Velas Latinoamérica.