Caribisch Nederlandse jongeren op Wereldjongerendagen

Een jongerendelegatie van de eilanden is deze week in Lissabon. In de Portugese hoofdstad zijn deze week de Wereldjongerendagen begonnen. Meer dan 1 miljoen gelovige jongeren komen er samen om ervaringen uit te wisselen en activiteiten te doen. De jongeren gaan in gesprek met elkaar en halen onderwerpen zoals natuur en klimaat aan. Het driejaarlijks rooms-katholieke jongerenevenement duurt tot en met zondag. Het eindigt met een grote mis, geleid door paus Franciscus.