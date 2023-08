Schutter zomercarnaval nog vast

De 26-jarige man die wordt verdacht van een schietpartij op het Zomercarnaval blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris gisteren bepaald. Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang, meldt het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Bij de schietpartij raakte zaterdag een 21-jarige man uit de Limburgse Gulpen gewond. De verdachte met een Caribisch-Nederlandse achtergrond werd door de politie neergeschoten. Hij en het slachtoffer werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is buiten levensgevaar.