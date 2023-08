Stille curatorschap in ACU beëindigd

Het stille curatorschap binnen de spaar- en kredietcoöperatie ACU is beëindigd. Op 31 juli namen de door de Centrale Bank benoemde curatoren afscheid. Sinds 2020 namen ze een oogje in het zeil. De stille curatoren moesten ondersteuning bieden bij de implementatie van het nieuwe bestuursmodel. Met de komst van de Raad van Supervisie vorige maand zijn ze overbodig geworden. De afgelopen tijd was het onrustig binnen ACU. Eind juni trok de CBCS nog de vergunning in van de coöperatie. ACU was er tot dan niet in geslaagd om een Raad van Supervisie te benoemen, waardoor de financiële instelling niet voldeed aan de basis governance-eisen. Medio juli trad de nieuwe Raad van Supervisie aan en werd de noodregeling opgeheven.