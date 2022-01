Het caribische eiland Sint Vincent heeft bijna 50 kilo medicinale cannabis naar Duitsland verscheept. De ontvanger is geheim gebleven. Het eiland verbouwt al jaren cannabis voor medicinaal gebruik. Er is zelfs een nationale agentschap die de benodigde licenties en distributie regelt. Het eiland ziet een gat in de markt en wil het product wereldwijd gaan aanbieden.