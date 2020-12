‘Caribische student loopt tegen obstakels op in Nederland’

Veel Caribische studenten die naar Nederland komen om te studeren lopen tegen allerlei blokkades aan waardoor ze de eindstreep niet halen. Dat maakte de Nationale ombudsman in Nederland dinsdagavond bekend na onderzoek. Vaak gaat het al in de voorbereiding mis en eenmaal in Nederland lopen de Caribische studenten tegen hindernissen aan, zowel bij praktische zaken als huisvesting, zorgverzekering en de studie, maar vooral ook op cultureel vlak, aldus de ombudsman. Na afloop van hun studie blijven ze vaak zitten met een problematische studieschuld.

Ieder jaar beginnen ongeveer 1600 jongeren uit Curaçao, Aruba, St. Maarten en Caribisch Nederland vol goede moed aan een studie in Nederland. Volgens de onderzoekers is er weinig aandacht bij docenten of medestudenten voor de specifieke problemen van deze groep studenten.

De Nationale Ombudsman roept overheden binnen het Koninkrijk op om de knelpunten waar Caribische studenten tegenaan lopen weg te nemen. “Deze jonge talenten zijn van groot belang voor de toekomst van de eilanden. Het is belangrijk dat hun studie in Nederland een positieve basis vormt voor een succesvolle carrière thuis of in Nederland.”