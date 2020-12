Parlement kritisch over Selikor

In het Curaçaose parlement is gisteren uitgebreid gesproken over vuilnisdienst Selikor. Veel parlementariërs vinden dat de service van Selikor in de afgelopen periode flink is achteruit gegaan. Zo zijn er veel klachten over het ophalen van vuil in de Curaçaose wijken. Selikor zou daarbij slordig met de afgesproken tijden omgaan en ook de kwaliteit van de dienst zou volgens verschillende volksvertegenwoordigers flink achteruit zijn gegaan. Ze deden een oproep aan de overheid om Selikor hierop aan te spreken.

Statenlid Gisette Seferina van de PAR stond verder stil bij de schuld die de overheid nog heeft bij Selikor. Ze vroeg zich volgens de EXTRA af wat de consequenties zijn van de schuld van de overheid en wilde onder meer weten of bedrijf daardoor onvoldoende geld tot haar beschikking heeft.