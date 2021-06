Carlson Manuel nieuwe gevolmachtigde minister Curaçao

Carlson ‘Carls’ Manuel wordt de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag. Manuel wordt hiervoor door de MFK voorgedragen, dat blijkt uit het eindverslag van formateur Chester Peterson dat deze week aan de Gouverneur werd overhandigd. Carlson Manuel is de zoon van radioverslaggever Cali Manuel en de broer van tv-presentator Carlton Manuel. De nieuwe gevolmachtigde minister is op dit moment muziek- en zangdocent. Daarnaast beschikt hij over een hbo-bachelor ‘voice’ en Information Technology aan de Hogeschool Rotterdam en een mbo in Management Information Systems.