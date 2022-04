Carmabi officieel aangesteld tot beheerder Mangrovepark

Het Mangrovepark in het Rif-gebied wordt nu officieel door Carmabi beheerd. Deze week heeft de natuurorganisatie de beheersovereenkomst met de overheid getekend. Carmabi is verantwoordelijk voor de schoonmaak, promotie en rondleidingen van het mangrove gebied. Het was altijd de bedoeling dat het park onder Carmabi zou vallen. De organisatie die ook het Christoffelpark en Shete Boka beheert, is al begonnen met het werven van personeel voor het park. Wanneer het Mangrovepark open gaat voor het publiek is nog niet bekend.

