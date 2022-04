OM start ontnemingszaak tegen ‘burgemeester van Campo’

Het OM gaat achter het bezit van de ‘Burgemeester van Campo’ aan. De Nederlandse zakenman Robert de Groot gebruikte het bordeel op Curaçao om zijn drugsgeld wit te wassen. Via zijn bedrijf stak hij zo’n 4 miljoen gulden in de verbouwing van Campo Alegre eind jaren negentig, begin 2000. Het Antilliaans Dagblad meldt dat het OM een notaris in de arm heeft genomen om zijn vastgoed te veilen. De Nederlander moet het land 14,2 miljoen gulden betalen. Dit heeft de rechter al in 2013 bepaald. De Groot gebruikte ook zwart geld om het Plaza hotel en Baya Beach te kopen.

