Bonaire gaat dit jaar carnaval digitaal vieren. Net als op Curaçao en Aruba zijn er dit jaar geen carnavalsfestiviteiten op Bonaire. Om het toch gezellig te maken gaat het eiland virtuele evenementen organiseren. Zo staat er een verkleedwedstrijd gepland op 19 februari. Een week later is er een gecombineerde tumba- en roadfireshow. Het programma zal via sociale media te volgen zijn.

