Cassatiezaak homohuwelijk op 10 november

De cassatiezaak rond de invoering van het homohuwelijk wordt volgende week behandeld. De regeringen van Aruba en Curaçao houden op vrijdag 10 november hun pleidooi voor de Hoge Raad. Zij vinden dat de rechters in hoger beroep hun boekje te buiten zijn gegaan door het homohuwelijk in te voeren. Ook de stichtingen die strijden voor het openstellen van het burgerlijk huwelijk zullen de tiende hun zegje doen. De zaak is online te volgen via de website van de Hoge Raad, vanaf half twee Nederlandse tijd.