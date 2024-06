CBCS: Aanhoudend economisch herstel van pandemie in 2023

Volgens de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is er sprake van een aanhoudende groei van de economie op de eilanden sinds de corona-pandemie. De groei is minder sterk dan in 2022, maar er was vorig jaar nog steeds sprake van economisch herstel. Dat heeft de bank woensdag bekend gemaakt. Curaçao zag in 2023 een groei van het binnenlands bruto product van 4,2%. Op Sint Maarten was er sprake van een groei van 3,8%. Daarnaast nam de inflatiedruk in beide landen aanzienlijk af door lagere lokale brandstof- en energieprijzen.

Volgens het Economisch Bulletin van juni 2024 van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is de inflatie op Curaçao gehalveerd van 7,4% in 2022 tot 3,6% in 2023, terwijl deze op Sint Maarten is gedaald van 3,8% naar 2,1%.