Defensie en Kustwacht ondertekenen vernieuwd convenant

Defensie en Kustwacht hebben deze week een vernieuwd convenant getekend. De overeenkomst is opgesteld om de samenwerking tussen het Ministerie van Defensie en de Kustwacht juridisch vast te leggen en te vergemakkelijken. Det convenant wordt om de drie jaar bijgewerkt. De overeenkomst is getekend door de Commandant Zeestrijdkrachten en de Directeur Kustwacht Caribisch Gebied. Zoals bekend is de Kustwacht een zelfstandige organisatie, maar wordt het intensief ondersteund door Defensie.

Zo wordt er regelmatig Defensiepersoneel uitgeleend voor specifieke functies. Het stationsschip van Defensie, inclusief boordhelikopter, worden planmatig ingezet voor kustwachtoperaties. Omgekeerd kan Defensie gebruikmaken van Kustwachteenheden, zoals het kustwachtvliegtuig. Deze samenwerking is vooral effectief gebleken in de bestrijding van drugstransporten over zee.