Directeur CBCS: Toeristische sector moet veerkrachtiger

De toeristische sector is op dit moment de belangrijkste economische pijler in zowel Curaçao als Sint Maarten. Dat zegt de directeur van de Centrale Bank, Richard Doornbosch. Economieën die sterk afhankelijk zijn van toerisme zijn kwetsbaar voor schokken, zoals duidelijk zichtbaar werd tijdens de coronapandemie. Hij noemt het daarom cruciaal voor beide landen om zich te richten op de veerkracht van de toeristische sector. Een belangrijke randvoorwaarde voor meer veerkracht in het toerisme is de beschikbaarheid van gegevens, inzicht en indicatoren, aldus de directeur vandaag.

Doornbosch zegt dat in het Economisch Bulletin van juni 2024. “In het geval van een acute schok is een op feiten en data gebaseerde aanpak cruciaal zodat de belangrijkste stakeholders, zoals de overheid en het bedrijfsleven, effectieve maatregelen kunnen nemen.” Daarnaast kan volgens hem diversificatie van bronmarkten en dienstenaanbod de toeristische sector beter bestand maken tegen schokken.