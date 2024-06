Parlementariër Rennox Calmes aangehouden voor valsheid in geschrifte

Op Curaçao is vanochtend parlementariër Rennox Calmes aangehouden in verband met valsheid in geschrifte. Zowel zijn woning als zijn kantoor in het parlementsgebouw zijn onderzocht. Daarbij zijn verschillende goederen in beslag genomen. Dat heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekend gemaakt. Calmes wordt er volgens verschillende media van beschuldigd dat hij de salarisgegevens van zijn partner heeft vervalst. De vrouw is onlangs in dienst getreden als zijn fractiemedewerker in het parlement. Het salaris als medewerker is gebaseerd op het inkomen dat ze had bij een lokale bank. Door dat te vervalsen, steeg haar vergoeding als fractiemedewerker. De fraude is door het parlement ontdekt.

Behalve Calmes zijn nog twee mensen gearresteerd en hebben er meer huiszoekingen plaatsgevonden. Volgens het Openbaar Ministerie op Curaçao ‘ondermijnt ambtelijke corruptie het vertrouwen in en het gezag van de overheid’. Daarom is er extra aandacht voor deze vorm van ondermijning, zo laat het OM weten.