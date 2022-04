CBCS: ‘Overheidsinvesteringen nodig voor economische groei’

Een strakke overheidsbegroting mag geen rem zetten op de economische groei van Curaçao. Dit zegt Richard Doornbosch, president van de centrale bank in de eerste maandelijkse rapportage. Begrotingsdiscipline is een vereiste, maar er moet daarbinnen ruimte zijn voor overheidsinvesteringen. Juist in moeilijke tijden zou Curaçao kunnen profiteren van het positieve effect van overheidsinvesteringen op de economie. Tussen 2011 en 2021 bedroeg het aandeel van de overheidsinvesteringen in de economie zo’n 2,5 procent. Doornbosch adviseert de overheid op om een goed investeringsprogramma op te zetten.

