CBCS voert verplicht thuiswerken in

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft uit voorzorg besloten dat veel medewerkers de komende twee weken thuis moeten werken. Alle vergaderingen zijn omgezet in virtuele vergaderingen. Dit heeft de bank besloten in verband met het oplopende aantal positieve COVID-19 gevallen op Curaçao. De Centrale Bank garandeert dat met deze maatregel haar kritieke functies niet in het gedrang komen. Wel is de kasafdeling van het kantoor op Curaçao voorlopig gesloten. Dit houdt in dat er geen munten en bankbiljetten kunnen worden gekocht of omgewisseld.

Voor zover bekend is er tot op heden geen geval van besmetting met het coronavirus onder de medewerkers van de Centrale bank van Curaçao en Sint Maarten. De officiële wisselkoersen blijven dagelijks beschikbaar op de website van de CBCS.