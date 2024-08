CBCS waarschuwt Sint Maarten

De regering van Sint Maarten is dringend verzocht er alles aan te doen om het parlement ertoe te bewegen nog vóór de verkiezingen op 19 augustus goedkeuring te geven aan de ‘Ennia-oplossing’. Gebeurt dat niet, dan komt de verzekeraar alsnog in de gevarenzone en ligt zelfs faillissement op de loer. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. De krant zegt dat deze boodschap ‘luid en duidelijk’ in een brief is overgebracht aan de regering van Sint Maarten. De Staten van Curaçao hebben al op 29 februari dit jaar ingestemd met het Hoofdlijnenakkoord.

Dit akkoord is cruciaal voor het voortbestaan van Ennia en daarmee voor ongeveer 30.000 polishouders. Deze kwamen in de problemen door dubieuze acties van de Iraans-Amerikaanse eigenaar Hushang Ansary met steun van de toenmalige bestuurders en commissarissen. Daarop moest een noodregeling worden toegepast. De oplossing wordt gezien als van nationaal belang en er zijn aanzienlijke bedragen gemeenschapsgeld mee gemoeid: van Curaçao 30 miljoen gulden per jaar gedurende 30 jaar; van Sint Maarten 2,3 miljoen per jaar gedurende 30 jaar; en van de CBCS 15 miljoen per jaar gedurende 50 jaar.