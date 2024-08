Zeilsters Van Aanholt en Duetz winnen Olympisch goud

Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben vandaag de gouden medaille gewonnen op de Olympische Spelen. Dit gebeurde na een heel bijzonder slot van de beslissende race. Van Aanholt is Curaçaose en kwam ook vaak voor ons eiland uit in internationale wedstrijden. Ze doet voor de Olympische Spelen mee onder de Nederlandse vlag. De vrouwen schatten de finale verkeerd in en dachten al bij de finish te zijn, terwijl ze nog een stuk verder moesten varen. Toen Van Aanholt en Duetz over de streep kwamen, was nog niet zeker wie had gewonnen. Na lang wachten en veel onzekerheid bleek dat ze voldoende punten hadden voor de gouden medaille.

In de medal race van de 49er FX streden de tien beste landen uit de eerdere wedstrijden tegen elkaar voor de medailles. De einduitslag in het toernooi werd bepaald door de som van alle gevaren wedstrijden, maar in de medal race waren dubbele punten te verdienen. Hierdoor konden nog veel landen meedoen voor een medaille. Voor het begin van de wedstrijd stonden Van Aanholt en Duetz tweede in het klassement, slechts één punt achter de verrassende klassementsleider Frankrijk. Ze zeilden de hele wedstrijd aan de leiding.