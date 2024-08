Cleopa wil een vrije dag voor ambtenaren die 35 jaar of langer in dienst zijn

Eugene Cleopa stelt voor om overheidsmedewerkers die 35 jaar in dienst zijn, de mogelijkheid te bieden om slechts 32 uur per week te werken met behoud van hun salaris. Dat zal volgens de medewerker van de fractie van de partij MAN-PIN veel voordelen opleveren voor het functioneren van de overheid. Maar ook voor de dienstverlening aan de gemeenschap. Hij is bezig om dit te bespreken binnen zijn partij, met de bedoeling om dit voorstel aan de minister van Bestuur, Planning en Openbare Dienstverlening, voor te leggen zodra deze terug is uit het buitenland. Dat schrijft de EXTRA vandaag.

Cleopa legt uit dat het hier gaat om een groep overheidsmedewerkers die al vele jaren “naar eer en geweten” voor de gemeenschap hebben gewerkt. Ambtenaren die 35 jaar in dienst zijn en de leeftijd van 55 hebben bereikt één vrije dag per week geven totdat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, is volgens hem een stimulans. “Deze ambtenaren zullen gedurende vier dagen per week al hun inspanningen leveren voor een betere productie, omdat ze weten dat ze op vrijdag vrij zijn om extra tijd aan hun familie te besteden”, aldus Cleopa. Een dergelijke regeling creëert volgens hem ook ruimte voor jonge professionals om het arbeidsproces binnen de overheid te betreden en hun bijdrage aan het land te leveren.