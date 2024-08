Curaçao International Airport genomineerd voor Routes World Awards 2024

Curaçao Airport Partners is genomineerd voor de Routes World Awards 2024 in de categorie voor luchthavens met minder dan 5 miljoen passagiersbewegingen per jaar. Dat heeft CAP gisteren met trots bekend gemaakt. De finalisten in elke categorie worden genomineerd en beoordeeld door luchtvaartmaatschappijen. Eerder werd de Curaçaose luchthaven al genomineerd voor een Routes Americas Award in een vergelijkbare categorie. De luchthaven wijst er in een persbericht op dat ze als enige luchthaven in de Caribische en Zuid-Amerikaanse regio is genomineerd voor de World Awards. In de eerste zes maanden van 2024 bereikte Curaçao een totaal passagiersverkeer van 989.500, een groei van 8% vergeleken met dezelfde periode in 2023. Dat aantal is een record voor CUR.

“Het succes dat we vandaag de dag ervaren, vooral na de pandemie, is een bewijs van ons onophoudelijke harde werk en toewijding, evenals onze sterke samenwerkingen,” zei Jonny Andersen, CEO van CAP. “We zijn voor tal van prijzen genomineerd, en we hopen er deze keer een te winnen. Desalniettemin spreekt de nominatie op zich al boekdelen over onze prestaties.”