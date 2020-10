CBCS waarschuwt voor piramideconstructies

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten waarschuwt voor lokale piramideconstructies, onder andere met de naam “Blessings Circle”. In de constructies worden voorgedaan alsof het een legitiem middel is om snel geld te verdienen. De systemen duiken internationaal steeds vaker op in deze tijden van de coronacrisis, waarbij veel mensen hun baan verliezen. In de Blessings Circle draait het daarom ook om het werven van nieuwe deelnemers om de toestroom van geld in het systeem te kunnen garanderen. CBCS zal preventieve stappen blijven nemen om aanbieders van frauduleuze systemen op te sporen en deze stop te zetten.