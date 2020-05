CBS-enquête: merendeel kan zichzelf en gezin nog van eten voorzien

Bijna 25.000 mensen hebben de enquête ingevuld die het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige maand is gestart naar de impact van COVID-19 op de sociaaleconomische situatie van Curaçao.

– Deelnemers gaven hun gezondheid over het algemeen een waarde van 8 op een schaal van 1 tot 10

– Ongeveer tweederde van de respondenten voelt zich met de coronacrisis thuis net zo veilig als voorheen

– Bijna 20 procent heeft aangegeven achteruit te zijn gegaan in inkomen sinds de coronacrisis

– 85 procent van de respondenten aangegeven dat zij hun gezin en zichzelf kunnen voorzien van eten en drinken

Op 24 april 2020 lanceerde het cbs een enquête over de impact van COVID-19 op de sociaal-economische status van de bevolking van 15 jaar en ouder. Dit onderzoek is verspreid via sms van Digicel en UTS en via de digitale online paltforms van de regering van Curaçao en CBS. Van degenen die de enquête hebben geopend, vulden 24.535 de vragenlijst in. Van deze personen waren, gewogen, 56% mannen en 44% vrouwen.