Cedric Pietersz nieuwe directeur Gaming Control Board

Cedric Pietersz wordt de nieuwe directeur bij Gaming Control Board. Dat blijkt uit een advies van toezichthouder SBTNO. Pietersz heeft carrière gemaakt bij de centrale bank in verschillende leidinggevende posities. Hij gaat nu aan de slag bij de kansspelautoriteit. De vacature was al in november vorig jaar opengesteld, maar de werving en selectie leidde destijds niet tot een geschikte kandidaat. Vervolgens kwamen er veranderingen in de Raad van Commissarissen waardoor het wervingsproject stil kwam te liggen. De nieuwe Raad kreeg de opdracht om de vacature voor directeur zo spoedig mogelijk te vervullen. Ook vanwege de transitie van de Gaming Control Board naar Curaçao Gaming Authority. De kansspelautoriteit ziet erop toe dat gokaanbieders zich gedragen in lijn en geest met wet- en regelgeving, zodat consumenten veilig kunnen deelnemen aan eerlijke kansspelen