‘Doktoor’ officieel nationale held van Curaçao

Moises ‘Doktoor’ Da Costa Gomez is officieel uitgeroepen tot held van Curaçao. De oud-politicus wordt gezien als een strijder voor de autonomie en de vader van het statuut. Zijn inlijving in de eregalerij gebeurde op 15 december, de Koninkrijksdag. Op deze dag herdenken we binnen het Koninkrijk de ondertekening van het statuut in 1954. Het verzoek voor deze eretitel is ingediend door de stichting die ook het standbeeld van Da Costa Gomez heeft gerestaureerd. Het opgeknapte beeld werd vrijdag weer op zijn sokkel op het Gomezplein gehesen. Volgens de regering vereisen Doktoors toewijding aan sociale rechtvaardigheid, sociale zekerheid en hervorming van de staatkundige structuur dat hij wordt erkend door de Curaçaose samenleving. Naast Da Costa Gomez is ook vrijheidsstrijder Tula een nationale held van Curaçao.