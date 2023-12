Kustwacht onderschept 600 kilo drugs en 12 ‘illegalen’

De Kustwacht heeft voor de kust van Aruba 600 kilo drugs onderschept. Ook zijn twaalf personen aangehouden. Het gaat om elf Venezolanen en een Colombiaan. De aanhouding gebeurde afgelopen nacht in samenwerking met de politie. Terwijl de politiehelikopter het gebied verlichtte, hield de Kustwacht de migranten aan. Ook zijn de drugs in beslag genomen. Het type verdovende middelen moet nog worden vastgesteld. De 12 personen aan boord zitten voorlopig vast. Ondertussen is het bootje tot zinken gebracht.