Celstraf voor Curaçaose ex-jeugdzorgwerker voor ontucht met kwetsbare meisjes

Curaçaoënaar Gravier Cratsz moet de cel in voor het betasten van drie minderjarige meisjes. De rechter in Nederland heeft hem een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk, opgelegd. De jeugdzorgmedewerker gaf jonge meisjes ongewilde massages op zijn werk. Hij werkte bij een zorginstelling in het plaatsje Lochem waar jongeren die uit huis zijn geplaatst tijdelijk wonen. Naast de gevangenisstraf mag hij vijf jaar zijn beroep niet uitoefenen. De straf is aanzienlijk lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die vroeg om twee jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De rechtbank zegt bij de straf te hebben gekeken naar vergelijkbare zaken, waarbij ook geen sprake was van seksueel binnendringen.