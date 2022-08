Eindelijk een notaris voor Saba en Sint Eustatius

Bewoners van Saba en Sint Eustatius hebben weer een notaris tot hun beschikking. Marcia Bouterse is onlangs aangesteld tot de nieuwe notaris voor beide eilanden. Saba en Sint Eustatius hadden sinds 10-10-’10 geen directe toegang tot een notaris. Wie een notaris nodig had, moest naar Sint-Maarten vliegen en dat is ontzettend duur. Veel mensen denken dat er onvoldoende bedrijvigheid is om op de eilanden een permanente notariskantoor te vestigen. Terwijl er wel een grote vraag is naar notariële diensten in verband met hypothecaire leningen. Regeringscommissaris Alida Francis van Sint Eustatius moedigde Bouterse daarom aan de gemeenschap te informeren over meerdere notarisdiensten, zoals het opstellen van een testament, samenlevingscontracten en afspraken over schenkingen.