Politie verwijdert bankjes

Een groep die overlast veroorzaakte in Montaña moet op zoek naar een andere plek om bijeen te komen. De politie heeft onlangs het illegale straatmeubilair dat deze groep geplaatst heeft, verwijderd. Buurtbewoners klaagden namelijk over geluidsoverlast. Ook ondervonden ze hinder van deze groep die hing bij de kruising van Kaya Jose Antonia en Kaya Yerba Florida in Montaña. Agenten van het politiebureau Montaña hebben met steun van Selikor de banken verwijderd. De politie heeft dikwijls gewaarschuwd tegen de illegale plaatsing van banken en tenten. Hiervoor is namelijk een vergunning nodig.