Celstraf voor moord ‘om respect’ blijft staan

De veroordeelde Sherrel Dall heeft bot gevangen bij de Hoge Raad. Hij kreeg in hoger beroep 25 jaar gevangenisstraf voor de moord op Ruthson ‘Sony’ Lacrum. Die straf blijft staan. Volgens de Hoge Raad heeft Sherrel met opzet op het slachtoffer geschoten en is er dus sprake van moord met voorbedachte rade. De moord vond plaats op 11 september 2020 bij Pumpulunchi snèk in Buena Vista. De dader raakte in een discussie met het slachtoffer omdat hij hem met een boos gezicht aankeek. Dat was aanleiding voor het schietincident.

Volgens Dall geeft hij respect, maar vraagt hij ook respect terug. De eigenaar van de snèk besloot om de zaak te sluiten en iedereen naar buiten te sturen. Later keerde Dall terug en opende het vuur op lacrum. Die werd geraakt en viel neer, waarna Dall vluchtte. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen.