Ruim half miljoen toeristen in 2023

Curaçao hoopt dit jaar ruim een half miljoen bezoekers te ontvangen. Vorig jaar werd dat streefcijfer net niet gehaald. Zoals het er nu naar uitziet wordt 2023 een goed toerismejaar. In het eerste kwartaal registreerde het toeristenbureau ruim 135.000 bezoekers. Dat is een stijging van 22 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens het ministerie van MEO leverde de toeristische sector bijna 700 miljoen op in het eerste kwartaal van dit jaar.