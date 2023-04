Celstraf voor moord op stiefvader

De jongen die vorig jaar op Moederdag zijn stiefvader doodschoot moet naar de cel. De 21-jarige is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. De straf is lager dan het OM had geëist. De officier van Justitie vroeg 16 jaar. De rechter vond echter moord met voorbedachte rade niet bewezen. De jongen schoot zijn stiefvader dood omdat hij voor zijn moeder wilde opkomen. Zij was het slachtoffer van relationeel geweld. Volgens de rechter had de jongen beter naar de autoriteiten kunnen stappen in plaats van voor eigen rechter spelen. De jongen moet bovendien een schadevergoeding betalen van bijna 20.000 gulden aan de nabestaanden.