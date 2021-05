Celstraffen voor overval op Duitse toeristen

De jonge overvallers die in februari Duitse toeristen beroofden, zijn daarvoor gestraft. Het drietal had de toeristen met een vuurwapen bedreigd en hun auto gestolen. De twee jongens die de toeristen met het vuurwapen hebben bedreigd, kregen vier jaar gevangenisstraf waarvan één voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. De derde persoon heeft drie maanden gevangenisstraf opgelegd gekregen. Behalve de auto werd er ook 400 gulden en een mobiele telefoon gestolen. Één van de jongens verklaarde geld nodig te hebben voor studie, de andere om op zijn werk te komen met de bus en de derde persoon wilde niet meedoen. Geen van de jongens had een strafblad.

Meer over atrako overval