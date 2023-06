Centrale Bank kan met nieuw instrument beter in de toekomst kijken

De Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten heeft een nieuw instrument voor economische voorspellingen op de middellange termijn. Dat heeft de directeur van de bank, Richard Doornbosch, gisteren tijdens een persconferentie aangegeven. Het nieuwe meetinstrument is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer het IMF. De bank is blij hiermee de koers van de economieën van Curaçao en Sint Maarten beter uit te kunnen stippelen. De algemene verwachting is dat de overheidsfinanciën van beide landen zich in de komende jaren zullen verbeteren, aldus Doornbosch. Met het nieuwe instrument wil de bank meer zicht krijgen op eventuele risico’s in de komende jaren.

