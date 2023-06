Weinig toelichting op situatie TeleCuraçao

De Raad van Commissarissen van TeleCuraçao geeft geen commentaar over het nieuws dat drie directeuren per direct zijn ontslagen. Wel erkent de raad dat de huidige directeur Terry Hernandez, die voor een korte periode de leiding had over de omroep, niet meer terugkeert bij de nationale televisie-zender en momenteel zijn vakantiedagen heeft opgenomen. Oud-directeur Hugo Lew Yan Tai en nog twee directeuren zouden maandag na langdurig onderzoek per direct zijn ontslagen. John Loefstop is benoemd als voorlopige leidinggevende van de Holding Curaçao Data and Television, waaronder TeleCuraçao valt. Sinds begin van deze week zijn er veel vragen over de situatie van omroep die wordt gezien als nationale zender. Op televisie gaan de uitzendingen gewoon door, ondanks het gedwongen vertrek van vier directeuren.