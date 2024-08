Centrale bank onthult ontwerp van Caribische Gulden

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft gisteravond tijdens gelijktijdige evenementen op Curaçao en Sint Maarten voor het eerst de ontwerpen van de nieuwe Caribische bankbiljetten en munten onhuld. Op de voorzijde van de bankbiljetten is het onderwaterleven van beide landen afgebeeld, terwijl de achterzijde belangrijke historische en culturele bezienswaardigheden van de twee eilanden toont. De nieuwe munt wordt volgend jaar maart ingevoerd.

Elk bankbiljet van de Caribische gulden heeft een eigen kleur. Het bankbiljet van 10 Cg is overwegend geel. De voorzijde van de Cg 10 toont de Zwarte keizersvis en de Roze vleugelhoorn, terwijl op de achterzijde de historische vuurtoren van Klein Curaçao is afgebeeld. Het biljet van 20 Cg is overwegend blauw en toont op de voorzijde de Gevlekte Adelaarsrog en de Kauri, terwijl de achterzijde een beeld geeft van de ecologisch unieke Simpson Bay Lagoon. Het bankbiljet van 50 Cg is overwegend groen en toont de Groene Zeeschildpad en de Arcopagia fausta-schelp op de voorzijde, met op de achterzijde het ongerepte Playa Kenepa Grandi Beach. Op de voorzijde van het rode Cg 100-bankbiljet staan de Stoplicht Papegaaivis en de muziekschelp, terwijl op de achterzijde het bijzondere Gerechtsgebouw van Sint Maarten is afgebeeld. Het biljet van 200 Cg is overwegend paars en toont op de voorzijde het Langsnuitzeepaardje en de Tonna galea schelp, met de iconische Koningin Emmabrug op de achterzijde.

De CBCS heeft een speciale webpagina over de nieuwe munteenheid gelanceerd op www.caribbean-guilder.com.