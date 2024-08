Op 11 november opent Hòfi Mango opnieuw haar deuren voor publiek

Op 11 november opent Hòfi Mango opnieuw haar deuren voor het publiek. Na de overstroming van 4 mei heeft het park in Banda’bou haar deuren tijdelijk moeten sluiten doordat de gehele infrastructuur was verdwenen. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het herstel van het park en het opnieuw aanleggen van de infrastructuur. Eigenaren Jandino en Kenneth Asporaat maken zich ook hard voor een beter watermanagement op het gehele eiland. Om een herhaling van 4 mei te voorkomen, hebben zij een team van experts ingeschakeld om de problematiek breder aan te pakken.

Hierbij zijn een drietal speerpunten geïdentificeerd: het herstel van dammen, het schoonmaken van rooien en herbebossing. De gebroeders Asporaat hebben in dit kader ook gesprekken gevoerd met de overheden van Curaçao en Nederland, om gezamenlijk te kunnen werken aan een oplossing voor heel Curaçao. Echter, de Nederlandse overheid zou hebben aangegeven dat de verantwoordelijkheid bij Curaçao zelf ligt en dat Nederland niet zal bijdragen met kennis en kunde. En de Curaçaose overheid heeft laten weten nu niet de infrastructuur noch de middelen te hebben om op dit moment eilandbreed een plan op te stellen dan wel uit te voeren. Jandino en Kenneth zeggen zich te zullen blijven inzetten om dit thema hoog op de agenda te krijgen.