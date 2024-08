‘Introductie van de Caribische florin is cruciale stap naar stabielere economie’

De nieuwe Caribische gulden symboliseert niet alleen de voortzetting van het monetaire traject met Sint Maarten, maar is ook een belangrijke stap in het proces om de integriteit van het contante betalingssysteem te waarborgen. Dat zei minister van Financiën Javier Silvania gisteren bij de presentatie van het ontwerp van de nieuwe munt. De Caribische florin is ontworpen met de nieuwste beveiligingskenmerken en zal helpen het vertrouwen te herstellen dat door valse biljetten kan zijn aangetast. Herstel van vertrouwen is cruciaal, zowel voor het vertrouwen van burgers als van de internationale gemeenschap, aldus Silvania.

De minister verklaarde dat hij vertrouwen heeft in de Centrale Bank, die de hoofdverantwoordelijkheid heeft voor de introductie van de Caribische florin, en dat zij over de ervaring en de middelen beschikken om dit proces effectief te beheren. Als minister van Financiën draagt hij echter de politieke verantwoordelijkheid voor dit proces. Het is zijn plicht om ervoor te zorgen dat de introductie van de nieuwe munt plaatsvindt met het maximaal mogelijke welzijn van de hele gemeenschap.