Venezolanen op Bonaire bezorgd over situatie in thuisland

Namens een groep bewoners van Bonaire afkomstig uit Venezuela en sympathisanten werd gisteren een brief met 150 handtekeningen overhandigd aan waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond. Met deze brief wordt aandacht gevraagd voor de situatie in Venezuela. De brief zal overgedragen worden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Venezolanen zijn bezorgd over de situatie na de presidentsverkiezingen van eind juli, waarna verschillende demonstraties plaatsvonden en de aanhangers van de oppositie lijnrecht tegen die van president Maduro staan.

Het Hooggerechtshof in Venezuela heeft gisteren de omstreden verkiezingswinst van president Nicolás Maduro bevestigd. De oppositie zegt daarentegen dat er gefraudeerd is en veel buurlanden erkennen de winst van Maduro niet. Na de verkiezingen braken grote protesten uit, die volgens mensenrechtenorganisaties hard zijn neergeslagen door de politie. Zeker 23 demonstranten zijn gedood en honderden zijn opgepakt.