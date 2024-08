Deel van Otrobanda afgesloten vanwege Kaya Kaya Festival

In Otrobanda worden morgen verschillende wegen afgesloten in verband met het Kaya Kaya Festival dat in de wijk plaatsvindt. Het gaat om de Hoogstraat, van Arubastraat naar St. Tomas. Daarnaast worden de Witteweg, de Frederikstraat, de Naniestraat en de Breedestraat deels afgezet. Bij het CMC wordt de Pater Euwensweg voor een deel afgezet. Het Kaya Kaya Festival begint zaterdagmiddag om 16.00 uur en duurt tot 02.00 uur ‘s nachts.

De afgesloten wegen zijn niet toegankelijk vanaf zaterdagochtend 07.00 uur tot 03.00 uur ‘s nachts, nadat het festival is afgelopen. Naast de afzettingen gelden er enkele verkeersmaatregelen. Zo wordt de splitsing vanaf A.A. de Lannoy-Willems Boulevard naar Arubastraat versmald van twee naar één rijstrook.