CBCS geeft donatie aan Carmabi en Nature Foundation Sint Maarten

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten presenteerde gisteren de ontwerpen van de nieuwe Caribische bankbiljetten en munten. Deze gelegenheid werd aangegrepen om een verbinding te leggen tussen het zeeleven op de nieuwe munten en het belang van milieubewustzijn en -behoud. Carmabi en de Nature Foundation Sint Maarten zetten zich in voor het behoud en de bescherming van de natuur op beide landen. De Centrale Bank gaf beide organisaties een donatie van NAf. 10.000. Ze maken deel uit van de Dutch Caribbean Nature Alliance, een netwerk dat de inspanningen voor natuurbehoud op de zes eilanden coördineert.

CBCS-president Richard Doornbosch en directeur Leila Matroos verklaarden: ‘Milieubescherming is vandaag de dag een noodzaak. Onze natuurlijke omgeving is van onschatbare economische waarde. De adembenemende schoonheid van ons land en onze wateren trekt talloze bezoekers naar onze kusten en ondersteunt onze economieën. Als we dit natuurschoon zouden verliezen, zou dat schade toebrengen aan deze economische pijler. De CBCS erkent het belang van het behoud van ons natuurlijk erfgoed en neemt de verantwoordelijkheid om dat te beschermen zeer serieus.’ De steun aan deze organisaties sluit aan bij de inzet van de CBCS voor het behoud van de natuurlijke hulpbronnen die essentieel zijn voor de verdere groei en welvaart van beide landen.